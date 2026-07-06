Un gran sueño de niño hoy lo llevó a “revivir infancias”

Un artesano de Caaguazú está cumpliendo su sueño de infancia y está dejando volar su imaginación a otro nivel. Se trata de Miguel Amarilla, quien conversó con Crónica y explicó que siempre tuvo el alma de dibujante.

Ahora, cuenta con su propio emprendimiento de réplica de camiones y autos. He’i que le está yendo superbién, incluso, hasta camioneros de Brasil son sus clientes.

Explicó que su pasión por los camiones nació gracias a un hermano y tíos camioneros. “Me gustaban mucho desde chico. Pero éramos una familia humilde y papá nunca nos pudo regalar juguetes. Yo me pasaba dibujando el famoso camión Scania cuando estaba en 3er y 4to grado, lo que ocasionaba quejas sobre mí en casa (risas)”, recordó.

Después de los dibujos ya nacía su alma de emprendedor. “Rompía el palo de la escoba de mi mamá y hacía para las rueditas de mi camión. Me gustaba mucho, creaba todos los días y ya comercializaba mis productos para tener para mi recreo”, he’i orgulloso.

La necesidad lo llevó a transitar por otros caminos, porque “con el paso del tiempo fui a Argentina y Brasil a trabajar como albañil. Pero en mi cabeza nunca se me quitaba que tenía que hacer para mi camión”.

Tras su paso por el extranjero volvió al país y continuó trabajando de albañil hasta que un día su jefe le dijo “por qué no te metés de lleno fabricar los camiones artesanales, esa es tu pasión. Si no te sale vení nomás otra vez a trabajar conmigo. Ahí hice mi primer camión Scania, en 4 días lo terminé y lo vendí por G. 350.000. Eso fue hace 10 años y hasta hoy en día me sigo dedicando a esto”.

Con el paso del tiempo fue mejorando en la técnica y la terminación de los camiones. “He mejorado bastante e incluso tengo pedidos de Brasil. A los camioneros de allá les gusta demasiado. Me dí cuenta que mis productos les trae recuerdos de su infancia. Algunos vienen a ver el trabajo y lloran. Les recuerda a su papá, abuelo y así”, he’i.

Por último agregó que su finalidad “es entregar un buen trabajo y que la gente quede a gusto con su pedido y luego así me hago conocer a través de la recomendación de mis clientes”.

Miguel Amarilla, capo en hacer réplica de camiones de todo tipo.

Camiones desde un millón hasta G. 2.200.000

Don Amarilla explicó que para realizar los pedidos “la gente me tiene que pasar la foto de los cuatro lados de sus autos o camiones y de acuerdo a eso voy diseñando. Gracias a Dios, en estos 10 años no descansé ni un solo día, me ha ido superbién”.

“Tengo 3 categorías de productos, estándar, que tiene 1,20 metros y cuesta G. 1.000.000. Y luego, cuando más detalles vamos añadiendo al camión o auto, aumentan los días de trabajo y por ende el precio. El más caro puede llegar a costar G. 2.200.000, que ya tiene batería y luz de faro incluido”.