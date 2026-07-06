[VIDEO] La modelo que se hizo famosa imitando a Haaland

Se llama Julia Grop y es la sensación de las redes por su imitación al pelotero Erling Haaland.

La modelo sueca realizó videos humorísticos porque la comparan con el futbolista por su pelo rubio y rostro anguloso. La joven de 27 años comenzó a recrear expresiones de Haaland sin saber que sus videos iban a atraer más de 100 millones de visitas. Solo el primer video que tiró alcanzó más de 80 millones de visualizaciones.

Lo que hace que los vídeos de Julia sean tan atractivos no es solo su parecido físico, sino también su capacidad para imitar con precisión el estilo de juego de Haaland, desde su forma de andar y expresiones faciales hasta la serenidad que se ha convertido en el “sello distintivo” del delantero noruego.

Muchos espectadores la llaman en broma “la doble femenina de Haaland” o “la hermana perdida del delantero del Manchester City”.