[VIDEO] “¿Ustedes creen que Alfaro va a ser feliz en otro lugar que no sea Paraguay?”

La albirroja regresó al país y fue recibida por el presidente de la república, quien de entrada tiró flores al DT Gustavo Alfaro. Se dirigió al público y preguntó “¿ustedes creen que Gustavo Alfaro va a ser feliz en otro país que no sea la república del Paraguay?“, lo que despertó la risa del propio DT.

“No hay lugar en el mundo que te quiera más que Paraguay”, siguió diciendo el presidente, quien aveí agradeció a todos los jugadores por la entrega que tuvieron en cada encuentro. “Estamos eternamente agradecidos” dijo y regaló a Alfaro un poncho con los colores de nuestra bandera.