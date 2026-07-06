[VIDEO] ¿Viste quién es la imagen del perfume de Nadia Ferreira?

Y sí señores. Naiel Aguilera lo consiguió. La joven de 19 años que se hizo viral por una foto en la cancha, pasó a ser la musa del mundial. Sus redes explotaron, los medios de todo el mundo la publicaron y es que su belleza es única.

En varias oportunidades comentó que su sueño es llegar a representar al país en el certamen de Miss Universo. Y aunque le falta aún llegar a esa corona, comenzó su camino.

Fue llamada por Nadia Ferreira, nuestra propia Miss Universo Paraguay 2021 y finalista del certamen, para que su imagen forme parte del perfume “Dama”.

Hace unos días el video de Naiel fue subido en el instagram oficial @shopnadiaferreira donde la joven modelo aparece promocionando la fragancia de Nadia, “Dama”.

Al toque el material juntó más de 7 mil Me Gusta y 300 comentarios donde ponderan a Naiel.