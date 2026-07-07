Mbappé, “el problema es entre vos y yo”

La legisladora liberal Celeste Amarilla replicó rápidamente luego de que el jugador francés, Kylian Mbappé, saliera al paso de sus declaraciones contra él, las cuales consideró racistas. La senadora afirmó que todo lo que dijo a través de su cuenta de X fue a título personal y no en representación del Estado paraguayo.

A su vez, cuestionó duramente el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores en el cual desmarcan al país de lo que ella dijo sobre Mbappé, calificándolo de “vergonzoso” y “abyecto”. No obstante, reconoció que borró uno de sus tuits considerados ofensivos y dijo que lo hizo por haberse arrepentido, ya que en él utilizaba los mismos insultos que sufren los sudamericanos por parte de los europeos.

Además, pidió disculpas a las personas afrodescendientes y a los africanos actuales por sus dichos.