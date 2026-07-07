Dani: “Vamos por buen camino, con nuestras herramientas dimos todo”

El expelotero Juan Daniel Cáceres, destacado defensor que jugó más de 40 compromisos oficiales y amistosos con la Albirró, charló con Crónica acerca de lo que fue la participación del seleccionado nacional entre otras cuestiones, señalando que “vamos por buen camino, con nuestras herramientas dimos todo lo que teníamos, la dejamos gastadas de tanto utilizarla. Con lo que teníamos hicimos muchísimo. Nuestra característica debe ir mejorando, no perder la esencia, pero agregarle cosas un poquito más acorde para el alto rendimiento”, tiró avei el Dani en cuanto a detalles que debemos de mejorar.

“En este mundial le sacamos el jugo a todo lo que teníamos, las eliminatorias nos habían dado un repunte. Construir un mundial no es fácil, tiene un grado de complejidad, prestancia, tuvimos que jugar con lo que teníamos, lesionados, suspendidos”, siguió.

“Ante Francia, un penal desequilibró todo, pero al final eso somos nosotros por ahora, seguro vamos a trabajar en el Carde, en las inferiores para que en un futuro se pueda sacar jugadores desequilibrantes, con mejores performance, necesitamos también modernizar nuestro fútbol, para así también modernizar nuestra selección paraguaya”, agregó.

Falta de laterales

“Tuvimos muy buena respuesta de los defensores centrales, seguimos sufriendo la falta de laterales que puedan cumplir esa función ofensiva y defensiva con la misma eficacia, Juan Cáceres y Junior Alonso defienden muy bien, pero prácticamente no nos dan ataque. Los volantes también pusieron de su parte, los atacantes también, pudimos hacer un par de goles, que nos dieron fe para poder creer otra vez”, explicó.

El laburo de Orlando

“Lo de Gill fue genial en el partido de Alemania, me da tranquilidad para los 4 años que viene, estamos con un mundial que va a ser en casa también en su inicio, eso te da de alguna manera tranquilidad, a lo mejor sería igual poder jugar las eliminatorias para poder competir y tener el equipo afilado. Empezar a renovar de alguna manera el equipo. Me deja tranquilo, disfruté muchísimo más el partido contra Alemania”, remarcó el exseleccionado paraguayo.

“Sería bueno que continúe”

Sobre una posible continuidad del DT, he’i que “Alfaro es un entrenador que tiene un nivel de trabajo y compromiso altísimo, con muchísima dedicación. Alfaro le sacó el jugo a todo el sistema de APF y a todos los jugadores que convocó a quienes convenció de una idea. A mí me gustaría que siga, por el conocimiento del grupo, ya que si nosotros cambiamos el entrenador ahora es empezar de cero nuevamente”, mencionó.

“Sería bueno que continúe porque va a construir sobre experiencias que ya pasaron en mundiales y eso es algo que no se puede comprar, es muchísima información lo que tiene y ahora lo puede poner en limpio para poder construir nuevas cosas”, cerró.