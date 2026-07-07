Frío polar congela a Cambyretá

El intenso frío con el que amaneció todo el país este martes se hizo sentir desde muy temprano en la ciudad de Cambyretá, Itapúa, en donde las heladas fueron tan intensas que pintaron todo de blanco.

La sensación térmica descendió de manera dramática hasta los 2°C y las autoridades recomiendan extremar los cuidados ante las bajas temperaturas, ya que las afecciones respiratorias están a la orden del día.

Al mismo tiempo, en otras zonas como Pirapó las temperaturas directamente bajaron a 1°C con una sensación térmica de -1,7°C. Varios cultivos y vehículos que quedaron a la intemperie terminaron cubiertos por las escarchas.

Se prevé que las bajas temperaturas continúen durante este miércoles, mientras que se espera que para el jueves la mínima suba un poco, según la Dirección de Meteorología.