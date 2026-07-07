Fue convocada por Nadia Ferreira para una producción ra’e

Naiel Aguilera está feliz por el camino que se le abre en el mundo del modelaje y las marcas.

“Me encanta lo que hago y las oportunidades que se me presentan”, dijo en charla con Crónica la“Musa del Mundial, Naiel Aguilera. Hace pocos días saltó la noticia que enorgulleció al rollo, la ojazos verdes de 19 añitos trabajó en una producción para los perfumes de la Miss Nadia Ferreira.

“Solo me llamaron para esta producción. Amé la energía. Me contactó el equipo de Nadia, fueron muy buenos y amables conmigo”, dijo con mucho orgullo la paraguayita hermosa que se hizo viral con todo el guyryry del mundial, por su alta belleza. El rollo se enamoró de la señorita que habla varios idiomas voi.

Loperro comparan o Naiel con Nadia Ferreira y lo purete de esto es que no le molesta, al contrario, “realmente no me disgusta en lo absoluto, al contrario Nadia es nuestra mayor referente en el modelaje”, confesó.

A sus 19 años escala mbarete, las marcas que la contactaron y la fama ganada es alucinante voi. Su reflexión sobre el punto es, “por suerte tengo a mi familia que me apoya y ayuda en todo. Trato de tomarlo con mucha calma y siempre ser agradecida por todo. Busco mantener siempre mi esencia en todo y estoy muy agradecida con todas las marcas que confían en mí”, dijo.

A pocos días de coronarse en la cima y habiendo expresado buscar la corona de Miss Universo contó que ya recibió muchas propuestas para ser asesorada o quienes buscan hacer de guía. Pese a todo ella sigue trabajando solita nomás.

Lo purete es que maneja la humildad por sobre todo, sin humos en la cabeza y con los pies en la tierra. “Soy la misma de siempre. Pero con más responsabilidades. Quiero agradecerles a todas las personas que me siguen y apoyan en las redes sociales”, culminó.