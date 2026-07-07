Habemus una “mamu del mundial”, hizo sarambi en yanquilandia

En el cierre de Paraguay en la fiesta peloteril más grande del planeta Nati Sosa Jovellanos tiró, “no seré la eterna ‘Novia del Mundial’ como la icónica Larissa. No seré la nueva ‘Princesa del Mundial’ como la hermosa Naiel Aguilera. Pero soy ‘La mamu del mundial’ y tengo lo mío”.

Más adelante siguió su proclamación, “porque cada mundial necesita su personaje… y creo que ya encontré el mío. Mientras la ‘Novia del Mundial’ guardaba el celular entre sus pechos y la ‘Princesa del Mundial’ lo usa para sacarse las mejores selfies, yo llevo donde haya espacio”, he’i.

En charla con Crónica, dijo estar súper feliz y satisfecha por todo lo vivido, en donde cierra un ciclo de un mes fuera del país. “Extrañe mucho mi tierra guaraní, a los míos, a mi familia, a mi camita. Pero la verdad estoy muy feliz con todo lo que viví. Que lindo estar fuera de tu país y los compatriotas te tratan como si fueras su familia. Me sentí muy acompañada por todo. Una experiencia alucinante”, expresó la locutora.

Más adelante admiró lo impresionante de los paraguayos que estando lejos del país siguen y viven el día a día se lo que se hace en suelo guaraní.

“Fue algo espectacular y nada más y nada menos acompañando a la albirroja. en este momento épico de lo que lograron y no solamente con volver al mundial con la clasificación, sino que también con lo que lograron en la fase de grupos y el pase a la siguiente ronda dejando afuera a Alemania. Una campeona del Mundo. y lograr hacer sufrir a Francia”, he´i Nati.

La paraguaya no se quedó quieta un segundo, movilizó al rollo con su espíritu de barra brava albirroja. Lo purete en esta travesía es como los paraguayitos se sumaron a las locuras para marcar presencia en la Copa del Mundo, en suelo gringo.

Por último refirió el orgullo generado por todos los paraguayos, el acompañamiento único brindado a los albirrojos, a los profesionales de la comunicación que fueron hasta allá, a los paraguayos y los fanáticos que dejaron todo para ir a yanquilandia a ser el jugador número 12.