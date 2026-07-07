Kenneth Nju sobre el racismo: “en Paraguay nunca sentí rechazo ni discriminación”

Todo surgió a raíz de la polémica por los dichos de la senadora Celeste Amarilla sobre el astro francés, los cuales fueron respondidos por este y hasta por la Federación Francesa de Fútbol acusándola ambos de racista y de manchar la imagen del país. En sus redes, Kenneth, quien llegó a comienzos de los 2000 para jugar en Cerro Porteño, defendió a nuestra nación.

Aseguró que en sus 26 años viviendo acá nunca sintió ningún rechazo o discriminación por su origen o color de piel, y que ni por decreto presidencial dejará de vivir en nuestro país, llamando a Paraguay una tierra bendita. Entrevistado por Crónica, el ex jugador azulgrana reconoció que al llegar acá por primera vez, no sabía mucho de Paraguay más allá de Chilavert, al punto de que no podía ni ubicar al país en el mapa.

No obstante, asegura que desde que aterrizó se percató de que era un lugar muy acogedor, y que sintió el cariño de la gente gritando su nombre en las canchas, lo cual afirma que le daba energía para seguir. Reconoció que los insultos también existían durante los partidos, pero aseguró que los jugadores deben estar preparados mentalmente para ello.

Dijo que desde que llegó a Paraguay el país ha sido su casa, ya que le dio prácticamente todo, inclusivo una familia, señalando en su vídeo de redes que tiene tres hijas nacidas acá, con la mayor teniendo ya 21 años. “Paraguay me hizo lo que soy y estoy más que agradecido”, dijo Kenneth.

Sobre las constantes quejas sobre el racismo en el fútbol de parte de jugadores no solo como Mbappé, sino también como Vinicius Jr. de Brasil, dijo directamente que él y todos los que se quejan no tienen porqué hacerlo ya que “es tirar más leña al fuego. El día que dejemos de victimizarnos eso parará”.

Sobre la polémica por los dichos de la Senadora Celeste Amarilla y la respuesta de Mbappé, opinó que lo más probable es que lo dicho por la legisladora haya salido de un momento de calentura en el que no midió muy bien lo que estaba diciendo, pero que de todas formas, el astro del Real Madrid también “tuvo algo que ver”.

Dijo que todo estaba bien en el partido ante nuestra selección hasta que el delantero galo se negó a saludar al arquero albirrojo Orlando Gill, criticándolo por tener un gesto que considera muy feo y anti fair-play.

Desde hace ya muchos años, Kenneth Nju, luego de jugar en Cerro Porteño, Libertad y Sportivo Luqueño, se dedica a entrenar niños y jóvenes en Paraguay, y destacó que recientemente fue a la Costanera a practicar con chicos que había traído de su natal Camerún, siendo tanto él como ellos tratados de manera sumamente cordial por los paraguayos.