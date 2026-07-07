¿Cuánto gastó Lilian Ruíz en su outfit mundialero?

El periodista y creador de contenidos curepa Máximo Calvo, especialista en el mundo del espectáculo internacional, destacó el outfit presentado por la modelo y actriz paraguaya Lilian Ruiz, que deslumbró en cada encuentro de la querida Albirroja en el Mundial 2026.

“Hay una noticia que está dando la vuelta al mundo, es que una modelo paraguaya gastó más de 40 mil dólares en vestidos para alentar a su selección”, “gatishó” el curepa.

Calvo destacó que Lilian lució vestidos con pedrería, corona, una capa con los colores de la bandera paraguaya, “es increíble chicos, yo estuve averiguando porque dije que no puede gastar tanto dinero pero estamos hablando de la modelo que es súperfamosa en Paraguay que se llama Lilian Ruiz y ella es modelo y actriz”, tiró el comunicador.

“Ella lució un vestido totalmente en piedras, es una locura, porque es bellísima, una corona con la Virgen, que ella ya aclaró que no se disfrazó de Virgen, sino vestirse de los colores patrios”.

El argentino ponderó que Lilian asistió a todos los partidos de la Albirroja y que en cada encuentro lució un outfit distinto, “sus vestidos fueron uno mejor que el otro”, dijo finalmente el creador de contenidos de ashá.