Farándula

Lo que no podía faltar entre Celeste y Mbappé: los memes

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Infaltable, la imagen de Gustavo Cabaña nunca falta en los memes.

Cualquier acontecimiento del país es importante para hacer memes. El guyryry que se armó entre la senadora Celeste Amarilla y el pelotero francés Kylian Mbappé es un tema que sirvió para llenar las redes del ingenio de loperro.

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