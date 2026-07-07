Lo que no podía faltar entre Celeste y Mbappé: los memes

Cualquier acontecimiento del país es importante para hacer memes. El guyryry que se armó entre la senadora Celeste Amarilla y el pelotero francés Kylian Mbappé es un tema que sirvió para llenar las redes del ingenio de loperro.
Ya me iba a dormir pero ahora tengo que leer todas las puteadas a Celeste Amarilla y su lore con Mbappé y la Selección Francesa y los wokes, y los doble vara, Bachi, el congreso, etcpic.twitter.com/h2wzuKo5Lr https://t.co/Ff2ANecz9w— Belu (@benitezbeleen) July 7, 2026
Carmiña Masi viendo que Celeste Amarilla hizo mas ruido internacionalmente siendo racista que ella.pic.twitter.com/TvPv256YKR— Matías M. (@MartinexMati) July 6, 2026
Los franceses tratando de procesar tres colores a la vez al escuchar “negro” y “Celeste Amarilla” en la misma oración: pic.twitter.com/zpL1fojZhl— Mikel #7 (@ever_mikel_2) July 7, 2026