Madre desesperada ofrece recompensa a quien devuelva el peluche de apego de su bebé

“¡Por favor! Para los padres de la niña que llevó el peluche de caballo de mi bebé, le pido que se comuniquen conmigo y devuelvan” escribió en sus redes Gianni Ojeda, quien comentó que en la anoche lunes, entre las 20.30 y 21 horas se encontraba en un local en la ciudad de Villa Elisa con toda su familia.

En un momento dado la madre notó que le faltaba a su hijo el peluche de apego, se trata de un caballito que fue traído del exterior.

Mucha gente comentó sobre el tema consultando si se le robó o llevaron sin darse cuenta. La madre aclara que es imposible que los padres no se hayan dado cuenta que su hija de aproximadamente 9 o 10 años estaba llevando un peluche de 35 centímetros que jamás va a encontrar por ahí.

“Se lo compramos del exterior, no es de acá” aclaró Gianni, quien comentó que al notar que faltaba el peluche pidió al local ver las cámaras de seguridad pero le dijeron que no tenían acceso inmediato.

La madre debe volver al lugar para ver si les muestran las imágenes para identificar a los padres del menor que llevó el peluche. Además ofrecen recompensa para quién devuelva el peluche que es muy importante para su bebé.