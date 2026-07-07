Óscar Romero y su lapa esperan con ansias al pequeño Gianlucca

El futbolista compatriota Óscar Romero y su esposa Jani González compartieron en redes sociales la hermosa sesión de fotos, en la previa a la llegada al mundo de su segundo hijo.

Las tomas fotográficas fueron compartidas en el Instagram de Jani, donde se ve a la pareja muy entusiasmada con la llegada del mitã’i, que van a cumplir el sueño de tener una parejita.

“Nuestro amor creció, nuestra familia también Gracias, Dios, por el hombre que elegiste para caminar conmigo, por el esposo que amo y el padre excepcional que tienen nuestros hijos. No podría imaginar un mejor compañero para vivir este regalo llamado familia, lo mejor aún está por llegar @oscarromero_py”, escribió chochísima la futura mamá en sus redes.

El niño se va llamar Gianlucca Nicolás, que va a nacer en estos días nada más. “Cada día te siento más cerca y cada movimiento tuyo me recuerda que la espera más hermosa de mi vida está llegando a su final. Pronto voy a tenerte en mis brazos mi Gianlucca. Hasta entonces, seguiré guardando cada instante de este milagro en mi corazón”, publicó Jani en sus redes avei.

Luego escribió, “más que fotografías, son momentos que vivirán con nosotros toda la vida. Un eterno recuerdo de esta etapa tan especial, donde el amor crece con cada latido. Un pedacito de nuestra historia, capturado para siempre”, omoĩ.

El segundo integrante de la familia Romero-González va a llegar luego de 2 años de haber nacido Aitana, la hijita mayor del expelotero del Ciclón y de la selección nacional, actualmente en el club Atlético Huracán de ashá.

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