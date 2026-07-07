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¿Qué lo que pasa todo? Travestis habrían violado a joven en Hernandarias

La víctima denuncia que fue sometido durante tres horas por estos y para colmo obligado a transferir 3.500.000 de guaraníes.

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Joven habría sido abusado por travestis en Hernandarias.

A raíz de este hecho, un ciudadano rapai de 56 años que era inquilino de la vivienda donde todo ocurrió fue rápidamente aprehendido, siendo señalado como principal cómplice del grave delito. Se especula, a raíz de la evidencia encontrada en su celular, con que sería el que se encargó de conseguir a las víctimas del grupo.

Ahora mismo, la policía se encuentra buscando a 4 presuntos involucrados en todo lo ocurrido, estando aún prófugos de momento. El Fiscal Alcides Giménez es el responsable de la causa, y dispuso que la víctima denunciante sea atendida, mientras que el aprehendido de origen brasileño permanecerá detenido.

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