“Salir dos veces MVP en un mundial es un orgullo”

La selección paraguaya llegó al país y fue recibida por una multitud que fue a darles las gracias por las alegrías que nos dieron en la Copa del Mundo. Uno de los que más saludos recibieron y que se convirtió en el ídolo del pueblo es el arquero Orlando Gill, que manifestó toda su alegría por lo hecho en el mundial.

“En lo personal pude lograr un objetivo. Salir dos veces MVP en un mundial es un logro muy importante en mi carrera”, contó de entrada.

Gill fue el gran héroe ante Alemania y contó que disfrutó mucho ese momento. “Ver a los alemanes desesperarse fue un orgullo para mí. La verdad pudimos aguantar bien porque nos atacaron de todos lados, lo pudimos llevar a los penales y gracias a Dios pude dar una mano. Yo estaba muy seguro que uno iba a atajar y gracias a Dios pude atajar dos. Es un logro tremendo en mi carrera”, señaló.

Para Orlando, también la Albirroja dejó su marca y con un poco más de suerte también pudo haber caído Francia he’i. “La selección paraguaya es una selección muy competitiva, una selección muy incómoda para otras selecciones. Se vio eso contra Alemania, se notó la garra y contra Francia también, los aguantamos bien, ellos se desesperaron. Yo digo que si no pasaba lo del penal los llevábamos al alargue”, resaltó.

“Muchas gracias Paraguay orgulloso de ser paraguayo”

Otro de los que fueron más buscados por los hinchas para el saludo y el agradecimiento por las alegrías que nos dieron en el mundial fue el capitán Gustavo Gómez, que a su vez agradeció también al pueblo paraguayo por el aliento que recibió la Albirroja en la Copa del Mundo.

“Solo queda agradecer a la gente. La verdad es que hemos pasado momentos increíbles antes, y durante la competición también sentimos el apoyo tanto aquí en Paraguay como de toda la gente que fue a Estados Unidos a apoyarnos. ¡Muchísimas gracias, Paraguay! Y, una vez más, orgulloso de ser paraguayo”, tiró el capi.

Así también, consultado sobre su futuro en la Albirroja, Gómez fue contundente: “Yo soy un soldado de la selección. Siempre voy a estar para ayudar”.