Solo sé, que no se va

“¿Y, profesor, seguimos?” Es la pregunta que retumbó este lunes en el aeropuerto “Silvio Pettirossi” una vez que la Albirroja pisó suelo paraguayo luego de su experiencia mundialista. La multitud que fue a recibir a nuestros héroes, al mismo tiempo de dar las gracias, se unió en un solo pedido: “¡Que se quede!”, “¡Alfaro no se va!” Desde el propio presidente de la República, Santiago Peña, hasta el más pequeño hincha de la Albirroja, todos juntos pidiendo la continuidad de Gustavo Alfaro.

El “Cazador de utopías” no dio pistas de si sigue o no, pero todo indica que… “Hoy lo que tenemos es una gran ilusión y eso se va a transformar en expectativa. Y la expectativa va a requerir un montón de cosas superiores. Pero eso necesita tiempo para analizarlo más adelante. A mi lo que me queda decir es gracias. Gracias al país, gracias a ustedes, a los jugadores.... Defiendan esto porque esta llama que estos chicos volvieron a encender es la llama que históricamente Paraguay tuvo encendida para demostrarle al mundo que está de pie. Esa es una responsabilidad que tenemos todos, que esa llama nunca se vuelva a apagar y ojalá que entre todos podamos seguir consiguiendo cosas hermosas”, señaló Alfaro.

A esperar. Por su parte, Robert Harrison, titular de la APF, indicó que la pelota está en campo del profesor. “Los jugadores pidieron que continúe el profe Alfaro. No hay un tiempo límite para su respuesta. Él se merece unas vacaciones también. Seguramente en este tiempo de vacaciones va a tener el tiempo para analizar y tomar la decisión”, explicó.

EL PRÓXIMO COMPROMISO, EN SETIEMBRE

Robert Harrison también explicó que la respuesta de Alfaro no se debe retrasar demasiado tampoco ya que la Albirroja debe encarar en septiembre una nueva fecha FIFA. “No tenemos un plan B. Creemos que él es el único que puede llevar a cabo este proyecto. El primer compromiso a corto plazo que tenemos es la fecha FIFA de septiembre. Él (Alfaro) tiene presente eso. La lista de convocados la hacemos en general y 10 días antes tenemos la lista final. Manejamos ya algunas opciones para los amistosos, pero nada confirmado aún”, expresó Harrison.