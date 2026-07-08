Blanqui Barreto le dio una nueva oportunidad al amor en su vida

Y el amor llegó a tocar de nuevo las puertas del corazoncito de la creadora de contenidos Blanqui Barreto, quien salió de una relación bastante problemática con su anterior pareja, el papá de sus tres hijos.

“Hace un mes que nos estamos conociendo con Guille, estamos saliendo. Nos habíamos conocido en un live mío, donde entramos a competir en Tiktok, nos mensajeamos en privado y quedamos en conocernos. Ya había como ese algo, ese feeling”, dijo Blanqui a Crónica.

La creadora digital comentó que el muchachón le invitó a salir para conocerse más. “Sorpréndeme, llévame donde vos quieras le dije, y me llevó a una discoteca a bailar. Bailamos toda la noche, legalmente es muy correcto, con decirte que no ligué ni un besito en la pista de baile...jajaja...pero cuando salimos a sentarnos, ahí sí, allí nos besamos”.

Blanqui confiesa que no pensaba meterle más a nadie en su vida, hasta que apareció este joven. “Y vuelvo a decir, es un tipazo, por más que sea menor que yo, es muy maduro y sabe lo que quiere en la vida”, gatilló Blanca.

No falta la gente ñaña

La influencer contó que la gente por lo visto no quiere verla feliz y tranquila en su vida, porque meten su ponzoña a full voi.

“Las chicas le mensajean a Guillermo en sus redes, en su número y le dicen quépa hace conmigo, que ya tengo hijos, que soy más vieja que él y cosas así. Aunque él me dice y me demuestra que no le interesa lo que digan los demás”.

Blanqui expresó que su chuli es muy trabajador y muy atento con ella, amoroso y lo más lindo, es que siempre se está acordando de sus hijitos. “Comparte mucho con mis hijos, los domingos solemos pasar juntos en casa, con mis mellizos y mi nenita mayor, quien está feliz también con Guille. O sea, nos vemos todos los días, yo me estoy dando mi lugar y mi tiempo para disfrutar de la vida también y más todavía en esta etapa que nos estamos conociendo. Lo más lindo de todo es que no es una relación tóxica”.

La joven contó que ambos ya conocieron a sus respectivas familias ndaje, “mi suegra me dijo que se siente identificada conmigo, hasta le dijo a su hijo que si me llega a perder, ya operdepaitema voi”.

“Desde que le conocí, se puso los pantalones, no deja que gaste un guaraní, por más que la gente me decía que él estaba conmigo por mis seguidores y que se iba a aprovechar de eso para ganar más seguidores en sus redes sociales. Realmente no me afecta lo que piense o lo que diga la gente, hasta mis amigos están contentos con nosotros porque nos ven muy bien y felices también”, explicó finalmente Blanqui.

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