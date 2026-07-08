El día en que se rechazó una denuncia por racismo en el fútbol paraguayo

Según las crónicas de la época, año 2007, el brasileño ex Cerro y Libertad, y que militaba por entonces en el albo, José Pedro Santos, más conocido como “Pedrinho”, había asegurado que el jugador azulgrana, Nelson Cabrera, le había dicho textualmente “callate, negro de m…” durante el partido, aseverando incluso que no era la primera vez que pasaba.

El partido data de agosto del año 2007, con “Pedrinho” asegurando que debido a que esto ya había ocurrido antes en otras ocasiones, decidió simplemente notificar a los dirigentes de Nacional para que tomen medidas si lo creían conveniente, derivando esto en la denuncia que se presentó ante la APF.

"Pedrinho", ex jugador brasileño destacado sobre todo en Cerro y Libertad.

Como dato curioso, el presidente de Nacional en ese entonces era el actual titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el Lic. Robert Harrison. Por su parte, Nelson Cabrera aseguró que nunca se expresó de tal manera, y que hasta se sentía sorprendido de que Pedrinho lo haya acusado de algo así.

Finalmente la APF rechazó la denuncia ya que no existían las pruebas suficientes para obrar contra el zaguero azulgrana, que por entonces era una de las máximas figuras del Ciclón de Barrio Obrero, el cual era dirigido por Javier Torrente durante aquel 2007.

A su vez, el Dr. Fernando Barriocanal, presidente del tribunal de justicia de la Asociación Paraguaya de Fútbol, dijo entonces que Nacional no abonó los aranceles correspondientes al presentar la protesta y el reclamo mencionado.

Pedrinho había sido un destacado jugador tanto en Cerro Porteño, con el que fue campeón en 2001, como en Libertad, donde se consagró en 2002 y 2003, siendo sobre todo recordado al día de hoy por el golazo que le convirtió a Olimpia en el Defensores con un tiro que partió detrás del mediocampo.