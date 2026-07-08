¡De terror! Asaltantes asesinan a comerciante frente a su hija de 4 años

El hombre fue identificado como Carlos Nelson Núñez, el cual se desempeñaba como verdulero en la ciudad. Este se encontraba volviendo a casa luego de cerrar su negocio aproximadamente a las 18:15 del día de ayer martes. En ese momento, sobre una calle sin nombre a metros de la ruta Defensores del Chaco, fue interceptado por tres hombres.

Según lo informado por la Policía, la intención de estos era la de hacerse con la recaudación del fin de semana del comerciante. La víctima viajaba además con su hija de 4 años al lado, la cual afortunadamente resultó ilesa. Según testigos, cuando los malvivientes frenaron a Carlos, hubo un forcejeo que derivó en una serie de disparos a quemarropa.

La camioneta del comerciante tenía más de dos impactos de bala, con uno de los proyectiles dando con Carlos, quien aunque logró ser trasladado hasta un centro de salud de la ciudad, no pudieron salvarlo. Los delincuentes terminaron huyendo de inmediato, haciéndose antes con una riñonera que la víctima llevaba consigo.

El fallecido era además alguien muy estimado en la comunidad, ya que se trataba de un verdulero muy conocido.