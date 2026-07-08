“Este partido fue claramente amañado y el mundo lo vio”

Calentitos los panchos en el vestuario de Egipto tras la caída ante Argentina por los octavos de final de la Copa del Mundo. Su entrenador, Hossam Hassan, disparó con todo contra el arbitraje y también salpicó a la FIFA.

“La derrota va mucho más allá del resultado, porque no vimos ni respeto ni Fair Play. ¿Por qué no se nos dio el penalti? Todavía tuvimos un gol anulado de forma inexplicable. Todos vimos la camiseta del jugador siendo jalada, pero no hubo revisión del VAR”, tiró de entrada, pero luego fue más fuerte.

“Diré lo que pienso sin importar las consecuencias, este partido fue claramente amañado y todo el mundo lo vio. Fuimos mejores, pero el resultado fue influenciado por varios factores, tanto dentro como fuera del campo”, expresó.

El DT también dio a entender que la organización está haciendo todo lo posible para que Argentina siga en competencia. “Hubo mucha presión de los argentinos sobre este árbitro antes del partido, y eso ayudó en este resultado. Y quiero decir una cosa más, si tanto quieren que ellos (Argentina) ganen, ¿por qué llaman a todos a participar?”, resaltó.

“NO QUIERO TERMINARCON MULTA”

El capitán de Egipto también se unió a su entrenador en el pensamiento de que fueron perjudicados ante Argentina, pero prefirió no disparar tanto. Mohamed Salah, tras la eliminación de la Copa del Mundo, se guardó sus críticas para evitar una sanción he’i. “Es difícil aceptar un resultado como este porque honestamente no creo que el fútbol fuera el factor decisivo esta noche. Dimos todo lo que teníamos, pero cuando el arbitraje consistentemente va en tu contra, se vuelve imposible competir. Cuanto menos diga al respecto, será mejor. No quiero terminar con una fuerte multa por parte de la FIFA… pero ya todos saben lo que es. No busco excusas, ya todos lo vieron”, señaló.