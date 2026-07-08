Exsenadora Blanca Fonseca en la dulce espera: “Viví un baby shower maravilloso” h’ei

“Viví un Baby Shower maravilloso para nuestro amado Hernán Eliel” escribió la exsenadora Blanca Fonseca en sus redes sociales.

“Gracias a Dios por este hermoso momento y a cada amiga, familiar y miembro de mi familia política que nos acompañó con tanto cariño. Sus abrazos, buenos deseos y muestras de amor hicieron este día inolvidable. Mi corazón está lleno de gratitud” siguió diciendo junto a un montón de fotos donde se la ve feliz y mostrando la panza.

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La ex senadora liberal de 56 años y su pareja Hernán Samaniego de 41 ya llevan más de 10 años juntos. En su momento habían declarado que para el amor no hay edad, y hoy lo demuestran con la llegada de su hijo.

En su momento se lo apodó “el novio de oro”, ya que antes de conocer a Blanca se desempeñaba como mozo y pintos.

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