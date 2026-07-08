La historia del mitã’i que va a la escuela en su burrito

Pedro debe recorrer largas distancias todos los días en su burrito para llegar a la escuela.

La historia del niño Pedro Florentín conmueve a toda la comunidad de Sapucái, en Paraguarí, ya que muestra la dura realidad de muchos como él en el interior del país. Pedro, que cursa el sexto grado, debe recorrer entre 3 y 4 Km todos los días montado en su burrito para llegar hasta su escuela en la comunidad de Loma Guazú.

Por si eso fuera poco, su trayecto comienza cuando todavía es de noche, ya que debe salir muy temprano de Costa Po’i incluso llevando consigo una linterna para iluminar el camino, recordando que en esta época del año el amanecer comienza tarde y necesita llegar a tiempo para las clases.

En la actualidad, se ha instalado el debate acerca del horario de verano, el cual desde hace unos años ya quedó fijo. En comunidades como las de Sapucái se señala que esta medida no contempla la realidad de estudiantes como Pedro, que viven en comunidades rurales y deben recorrer largas distancias para llegar a las escuelas, muchas veces en plena oscuridad.

La historia original fue publicada por el medio guaireño Radio Satelital 91.3 FM de Villarrica.