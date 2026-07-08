¿La Secre fue bloqueada por Omar Alderete?

El creador de contenidos Elías Pérez, conocido en redes sociales como “Soy Elías”, comentó en un streaming que el pelotero de la Albirroja Omar Alderete le bloqueó avei en su cuenta de Instagram.

“Soy Elías” he’i que no le escribió nada en sus redes al pelotero para que le haya bloqueado.

“La gente me pregunta porqué me bloqueó Alderete, legalmente no me dejan dormir. Para mi defensa, yo nunca le escribí a Alderete, ahora porqué me bloqueó en su cuenta no sé. Si tiene chonga, creo que es cuestión de la chonga que por ahí dijo bueno y ¡taz!, voy a bloquearle a él porque es tanteo libre”, gatilló el creador digital.

Luego expresó, “pero igual no pongo las manos en el fuego por mí, porque por ahí sí le escribí alguna vez. Pero para mí que no y si sí, no me acuerdo, así es que te pido una disculpa Osmar si es que fue así realmente, yo no me acuerdo”, comentó.

Elías contó que al publicar la historia del bloqueo de Alderete, un amigo suyo le comentó que a él también le tiene bloqueado, “y eso que yo nunca reaccioné, me dijeron que es homofóbico y me bloqueó porque soy put… ¿Qué tengo que ver yo con los topus, por qué a mí me meten en la bolsa?”

Cabe destacar la polémica que se había armado antes del viaje de la selección nacional a yanquilandia para la Copa del Mundo 2026, cuando le sacaron del Carde a Elías por haberle gritado a Tony Sanabria “Tony...mirá pues acá boludo”. A partir de ahí ndaje se había ganado la antipatía del pueblo futbolero y de los periodistas deportivos que cubrían las actividades de la querida Albirroja.