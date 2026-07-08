Mbappé no es “bienvenido” en las ciudades del interior avei

Ndetavyyy...loperro están con toda la mira de la artillería creativa puesta en el pelotero franchute Kylian Mbappé, después de su troze con la senadora Celeste Amarilla.

En las diversas páginas de las redes sociales se inundaron mensajes, no de odio, porque el paraguayo no está acostumbrado a eso, sino a reírse de las situaciones cuando más caliente se pone la cosa.

La creatividad del paraguayo es mundial loo con los temas de los famosos pasacalles para escracharle o felicitarle a las personas, en este caso le tocó a Mbappé ser el destinatario de los mensajes creados mediante el uso de la IA por supuesto.

“Mbappé no eres bienvenido en J.Augusto Saldívar”, reza uno de los muchos carteles creados por loperro, acompañado de las imágenes más representativas de las diversas localidades, principalmente del interior del país, como en caso de las chiperas de la ciudad de Eusebio Ayala, conocido avei como Barrero Grande, famosas por su riquísimas chipas.

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