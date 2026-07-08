¡Miedo! Encontraron huesos humanos en Tacumbú

El director del Centro Nacional de Prevenidos, ex Penitenciaría de Tacumbú, Gustavo Ferriol, informó que en el marco de las labores de renovación edilicia del penal, durante los trabajos de excavación, terminaron encontrando restos óseos que todo indica que serían humanos.

“Existe un alto porcentaje de que se trataría de restos óseos humanos, esperaremos la parte final de los médicos forenses. Se puede divisar la parte de la costilla, la columna vertebral, son partes muy fragmentadas”, explicó el director.

Desde el Ministerio de Justicia ya emitieron un informe sobre el hallazgo, esto en el pabellón REMAR del penal, en donde ya se procedió a resguardar toda el área. El Ministerio Público ya dispuso la intervención correspondiente en conjunto con un médico forense.