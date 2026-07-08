Muertes súbitas: médico aclara relación con el frío

Las repentinas muertes registradas en los últimos días encendieron la preocupación de muchas personas. ¿Tiene algo que ver el intenso frío con estos casos? El cardiólogo Manuel Castillo explicó a Crónica que las bajas temperaturas sí pueden aumentar el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares, especialmente, en quienes ya tienen factores de riesgo o enfermedades del corazón.

“La muerte súbita es aquella causada generalmente por una causa cardiológica. De estas, los infartos son las principales causas y, con el frío, se ven aumentados los casos coronarios. Las más vulnerables son aquellas personas que tienen factores de riesgo como hipertensión arterial, diabetes, colesterol alto, obesidad, entre otros. Pero no debemos olvidar que una persona puede tener una condición cardíaca severa sin presentar síntomas”, explicó.

El especialista he’i que el frío provoca cambios en el organismo que pueden desencadenar un evento grave.

“El frío, no necesariamente el frío extremo, produce vasoconstricción en las arterias. Eso significa una reducción momentánea del diámetro y, con ello, una disminución del flujo de sangre. Al ocurrir esto en arterias previamente dañadas, puede conducir a una reducción importante del paso de sangre y desencadenar afecciones cardiológicas agudas, como un infarto o un accidente cerebrovascular”, indicó.

Doctor Manuel Castillo, cardiólogo.

Castillo pidió estar atentos a cualquier señal de alarma y no minimizar los síntomas.

“En el frío y en cualquier estación del año, todo síntoma como dolor en el pecho o falta de aire debe alarmar a la persona y llevarla a consultar. La mejor manera de evitar las enfermedades cardíacas es la prevención. El chequeo médico para buscar lo que llamamos ateromatosis subclínica, es decir, la presencia de enfermedad aterosclerótica coronaria desconocida, es fundamental”, recomendó.

Finalmente, dijo que las estadísticas muestran un aumento de problemas cardíacos durante el invierno. “Está demostrado que en temporadas frías hay un aumento de alrededor del 10% en la incidencia de infartos y cerca del 20% en las consultas cardiológicas en los servicios de urgencias. Por eso es importante realizar controles periódicos para detectar enfermedades cardiovasculares y, en quienes ya las padecen, evaluar su evolución”, concluyó.