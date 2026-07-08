Obrero fallece en accidente laboral en Canindeyú

El hecho tuvo lugar el día de ayer en la planta de Industria Alcoholera del Paraguay (INPASA), en la que un operario perdió la vida mientras realizaba tareas de mantenimiento. La víctima fue identificada como Denilson Aparecido Vicente, brasileño residente en la ciudad de Nueva Esperanza.

El trabajador habría estado efectuando la reparación de una avería en una máquina del sector de Tratamiento de Jugo e Hidrolavadora cuando, por causas todavía desconocidas, el equipo se activó de manera inesperada, atrapándolo y ocasionándole lesiones fatales.

Sus compañeros intentaron auxiliarlo y lograron trasladarlo en una ambulancia de la empresa hasta el Puesto de Salud local, pero la médica de guardia que lo recibió confirmó que el operario ingresó ya sin signos vitales.

El Ministerio Público intervino en el caso y dispuso la presencia de peritos de Criminalística y del médico forense para realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho, a fin de determinar si el accidente fue provocado por una falla mecánica, un error humano o un eventual incumplimiento de los protocolos de seguridad industrial.