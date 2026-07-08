Olimpia realiza asamblea sobre el tema de su nuevo estadio.

A pesar de que en primera instancia está prevista la Asamblea Ordinaria, la cual debería comenzar a las 18:00, la Extraordinaria, que está prevista para las 19:00 en principio, será en la que se tratará la cuestión del nuevo Estadio ODD, el cual se supone debe albergar la única fecha que tendrá a Paraguay como sede en el próximo Mundial.

También se habla de otros inmuebles que se encuentran alrededor del club, esperándose que los socios den potestad para la estructuración, negociación y eventual constitución de fideicomisos, todo esto pensando en la reestructuración económica del club.