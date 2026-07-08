“Para mí que pudimos llegar un poquito más lejos”, opoi

Miguel Ángel “Peque” Benítez, histórico y destacado exfutbolista del seleccionado nacional, habló con Crónica acerca de lo que fue la participación del equipo durante el mundial, remarcando que “pudimos haber llegado más lejos”.

“Para mí que pudimos llegar un poquito más lejos, pudimos haber hecho algo más en el mundial, era cuestión de cambiar el planteamiento nomás”, tiró de entrada voi.

En cuanto a los detalles que debemos mejorar he’i que “hay que ir de a poco, como te dije, defensivamente y en el mediocampo estamos bien, pero nos falta la última línea que es la delantera”, expresó.

En su análisis de lo que dejó el duelo contra Francia katu opoi que “si no atacamos se nos va a hacer difícil nomás luego, creo que eso nos faltó en el último partido. Yo pienso que pudimos haber hecho algo más porque tenemos jugadores. Está bien, defendimos bien, pero tenemos que atacar también. Julio Enciso se preocupaba más en defender que atacar”, mencionó.

“Nos desgastamos mucho al hacer eso, después ya no nos quedaba fuerza para ir adelante, es lo que le pasó a Enciso y Almirón. El único que estaba bien físicamente y aguantó todo lo que es hacer un ida y vuelta fue Matías Galarza, después, los demás no estaban bien físicamente”, siguió.

“Si no tenés la pelota vas a sufrir mucho y si no estás bien físicamente te van a matar enseguida. No podíamos luego contraatacar, porque nunca agarramos la pelota en condiciones y tampoco tuvimos un pasador”, añadió.

Los más puretes

“A mí me gusta Gill, hizo un buen mundial. En el primer partido fallamos en todas las líneas, luego, no hay porqué echarle la culpa a uno solo. Después, en el segundo, cada jugador fue creciendo y ganando más confianza en la Copa del Mundo”, explicó.

Sobre los ofensivos katu he’i que “Julio estaba creciendo en su fútbol, pero en el último lo noté cansado, fue uno de los mejores en el segundo y tercer partido, pero llegó cansado, también es porque se preocupó más en marcar que jugar, eso le pasó factura, lo mismo con Almirón. Te acordás que en un momento se tomó la parte de atrás, eso porque ya estaba cansado. Galarza también se destacó mucho”, declaró.

“Tenemos 4 años para prepararnos”

En cuanto a la preparación y el estilo de la sele de cara a lo que se viene, mencionó que “depende de cómo vayamos a jugar, nosotros ahora tenemos 4 años para prepararnos para poder jugar un mundial nuevamente, a mi gusto, solo debemos mejorar en el ataque, porque la mayoría está jugando a esperar y salir de contra como bala, terminar la jugada y luego te replegás nuevamente”, remarcó.

“Hay equipos al que le podés jugar de igual, pero hay ocasiones en donde tenés que salir a esperar”, agregó el ofensivo mundialista.

“Pero creo que tenemos jugadores, lo ideal sería empezar a trabajar para que lleguen de la mejor manera en las competencias. También animarnos un poco más a jugar como equipo”, culminó.