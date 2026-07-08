Matías Galarza, una de las grandes figuras de la Albirroja en la Copa del Mundo 2026, regresó a nuestro país y ni bien puso un pie en suelo paraguayo dejó saber su satisfacción por el gran campeonato que se realizó.

En charla exclusiva con La Tribu, Mati contó que vivió una experiencia inolvidable en este mes que pasó. “Justo ayer venía diciéndole a mi papá que es una locura. El mundial me sorprendió. Uno no dimensiona hasta que lo juega y la verdad que es algo inexplicable”, comenzó diciendo.

También resaltó el apoyo que recibió la selección por parte de la gente y aseguró que todavía se puede soñar con cosas más grandes.

“Es una experiencia inolvidable, creo que Paraguay disfrutó eso que hace mucho venía mereciendo. Personalmente espero seguir dando muchas más alegrías a la selección y a toda la gente. Yo siempre digo que Paraguay puede más y puede estar en lo más alto todavía”, resaltó.

El volante comentó también que, todo muy lindo con el mundial, pero ya hay que comenzar a prepararse para el futuro. “Vi el recibimiento de la gente, lastimosamente no pude estar, pero fue hermoso. Yo siempre digo que Paraguay siempre puede más y hay que seguir trabajando mirando lo que se viene”, destacó.

A la hora de elegir un momento para destacar en la Copa del Mundo, Mati no duda y, el tanto que le marcó a Turquía, queda para la historia. “El gol a Turquía. Es algo único hacer un gol en un mundial. Pero creo que todos los partidos son importantes, el grupo se comportó y me quedo con el gol y el partido del gol”, señaló.

“Queda para el recuerdo”

Matías Galarza también habló del duelo especial que tuvo con el francés Michael Olise en el juego por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Lejos de querer tirarle más picante al asunto, el volante dijo que son cosas del fútbol, que queda todo en el verde césped y servirá para rememorar cuando pase el tiempo.

“Esas son cosas que quedan en la cancha. Uno muchas veces con la adrenalina del momento trata de jugar en todos los detalles para tratar de sacar un poco de ventaja. Son duelos que se dan y quedan para el recuerdo”, expresó.