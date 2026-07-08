Si pasa en el país, seguro hay un meme de Gustavo Cabaña

Apenas comenzó el sarambi entre la senadora Celeste Amarilla y el pelotero Kylian Mbappé, los memes comenzaron a recorrer ápe ha pépe.

Y obviamente, los de Gustavo Cabaña son los que están a la orden del día. “Lo que me divierto, no se hacen idea”, comentó Gustavo a Crónica mientras compartía en sus redes todos.

“¿Cómo loperro encuentran siempre un video mío que se grabó hace 10, 20 años que encaja con la situación actual?” se pregunta Gustavo mientras cuenta a Crónica que los que más comparten la gente son los de Larissa Riquelme y el de María Teresa López.

“Eso significa que siempre estoy vigente, me pone muy contento”, contó el humorista quien dijo que para cada fecha siempre tiran los videos.

Los más usados

Gustavo cuenta que el principal de todos es el video donde aparece en el escenario del “Bailando” imitando a Larissa. “Es ese donde digo ‘no le puedo ver’ y salgo corriendo. Es el principal y el que más se comparte”, aseguró. Otro que le sigue es del mismo video donde Larissa empieza a desfilar. “Con ese hacen meme para cualquier cosa. Y otro es el de María Teresa que también se usa mucho”, contó el humorista quien afirma que para él es un halago que la gente le comparta todos esos materiales y se acuerden con todo lo que hace.