¡Tenían frío angá! Robaron edredones de una camioneta

Los edredones se encontraban en el interior de una furgoneta Toyota Noah estacionada sobre la avenida Rodríguez de Francia y Pozo Favorito, en Asunción. Según los antecedentes consignados por la Policía, uno de los aprehendidos registra causas por robo agravado y lesión grave en 2010, además de otro antecedente por robo agravado en 2016.

Así mismo, la mujer posee un antecedente por tenencia sin autorización y comercialización de sustancias estupefacientes correspondiente al año 2014, mientras que el tercer involucrado registra un antecedente por hurto agravado del año 2024.

El procedimiento fue comunicado al agente fiscal de turno de la Unidad Penal N.º 17, sede 1 de Asunción, Leonardi Guerrero, quien dispuso que los tres aprehendidos permanezcan en la sede policial a disposición del Ministerio Público mientras continúan las investigaciones del caso.