Un día de calorcito, al otro ro’y koko, así seguirá julio

Ndopamo’ãiti hína la ro’y y la noticia viene al pelo a los que le tienen “alergia” al agua y al jabón, porque parece que seguirán teniendo una excusa perfecta para esquivar la ducha por unos días más. Según Meteorología, el intenso frío seguirá acompañándonos durante lo que queda de julio. No significa que vaya a caer nieve, pero sí continuarán las escarchas, las heladas y esos bruscos cambios de temperatura que ya nos tienen tiritando. Incluso, el panorama es muy parecido al del año pasado, cuando el ambiente frío se hizo sentir, de vez en cuando, hasta diciembre.

“El año pasado el proceso de temperaturas bajas duró mucho tiempo durante el año. No fueron muy bajas, a excepción de uno o dos días. El 24 de junio de 2025 se rompieron récords, pero no fueron históricos. Así como estamos, julio nos seguirá dando días de mucho frío, pero vamos a tener altibajos. En una semana sube la temperatura, pero con una lluvia baja drásticamente. Esa es la cara que nos está mostrando julio”, explicó el director de Meteorología, Eduardo Mingo.El especialista recordó que, aunque en los últimos días hubo escarchas y heladas, el episodio más fuerte del invierno ocurrió semanas atrás.“La semana antepasada llegamos a tener -1,2°C en zonas de Itapúa y Boquerón. Ayer martes se registró 0,7°C en Caazapá. Hubo escarchas y heladas, pero al final no fue un frío tan significativo, porque en junio se registró un evento más importante”, comentó.Sobre lo que se viene, adelantó que habrá un pequeño alivio antes de que el frío vuelva a hacerse sentir.“Seguiremos teniendo esos altibajos. Este fin de semana va a subir la temperatura, con máximas de alrededor de 22°C y mínimas de 14°C, pero el lunes se registrarían valores similares a los de este martes”, contó.

En el 200 oipiro raka’e

Mingo también recordó cuál fue la temperatura más baja registrada en el país.“El valor más bajo registrado fue de -7,5°C y se dio el 13 de julio de 2000 en Pratt Gill, departamento de Boquerón. El otro registro importante fue en julio de 1942, en Mariscal Estigarribia, con una temperatura de -5°C”, señaló.

Finalmente, explicó que agosto será un mes clave para saber cómo evolucionará el clima.“Vamos a evaluar cómo se estaría manifestando agosto, ya que tenemos la tormenta de Santa Rosa que, si se adelanta o se atrasa, podría marcarnos un hito de cómo va a ser la transición de aquí a la primavera”, concluyó.