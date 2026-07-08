[VIDEO] El reecuentro que emocionó al rollo

Hacía dos semanas que desapareció. Pero sus dueños la encontraron

Así describió la imagen Carlos Miguel Ruiz, del refugio Los Pikilines, al ver cómo unos dueños se encontraron de nuevo con su perrita que estuvo perdida hace dos semanas.

“Caminó kilómetros desde el barrio Mburucuya hasta la zona de Moracue en Luque”, comentó el rescatista quien dijo que Dios le puso en ese momento justo cuando la perrita salía de un yuyal.

“Dios me puso en el momento justo para verla y alzarla, Pensaba que era una perrita callejera más” dijo Carlos, quien días después encontró a los dueños.

El reencuentro fue único.