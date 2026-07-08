[VÍDEO] Machete ipópe, mujer hizo correr a mondaha

“Si intentaba hacerme algo, le cortaba sus brazos. Así iba a hacer justicia. Hace mucho que me venían robando”, dijo Doña Vilma López, quien no dudó en defender con todo sus pertenencias cuando un delincuente ingresó a su casa. La mujer incluso logró golpear al malviviente con el machete en un momento.

La Doña relata que ella trabaja justo en frente de su vivienda, y que tiene una hija de 12 años que se encontraba dentro cuando todo ocurrió. Relató que desde su trabajo estaba vigilando todo lo que pasaba, y cuando notó que el delincuente ingresó a su casa y comenzó a tomar sus cubiertos no lo dudó.

Tomó su machete, y al ver al malviviente comenzó a intentar asustarlo. Aseguró que estaba dispuesta a cortarle los brazos si se atrevía a hacerle algo. Explicó que ya había denunciado este tipo de hechos antes, pero no recibió respuesta, por lo que estaba determinada a “corregir” al delincuente si se lo llegaba a topar.

Cuando el ladrón salió de la casa, aún no soltaba los platos de la señora, por lo que ella lo persiguió y le exigió que los dejara en el suelo, cosa que finalmente hizo para posteriormente correr.