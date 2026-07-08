[VIDEO] Pelusa defiende a su padre de los comentarios que tiró Luis Bareiro

Pelusa aclaró que a Humberto Rubin le parecía gracioso que a Luis se le dijera "Muñequita".

Luis Bareiro comentó de dónde salió su marcante de “Muñequita” y recordó que Humberto Rubin fue un hdp cuando lo usaba. “No era cuestión de cariño, él quería hacerme de menos” dijo Bareiro.

Pelusa Rubin al toque saltó y dijo que su padre no lo hacía por hdp, sino porque le divertía. “Le pareció graciosisimo que le digan Muñequita y lo quería muchísimo a Luis Bareiro” aclaró Pelu.

Por su parte, Leo Rubin también hizo su descargo y saltó por estas expresiones y respondió con todo. “Luis Bareiro le trata a Humberto Rubin de HDP, mirá vos qué bien, ya que mi padre no puede responder desde la tumba. Por qué no lo hizo frente a él. Quizás necesite un buen psicólogo Luis”, tiró Leo en su Instagram.

Más adelante remató, “¿usar su resentimiento acumulado cuando se está hablando de racismo? ¿Qué tiene que ver ? y mezcla con los cartistas que le dicen ‘muñequita’. Un mix innecesario. Lo que hizo Humberto no fue hacerle de menos, al contrario, le dio espacio en la radio número uno del momento, valoró su figura y lo contrató”, sentenció Rubin.