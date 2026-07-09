Delincuentes vaciaron camión de encomiendas

Un violento robo tuvo lugar en la madrugada de este jueves sobre la Ruta PY06, a la altura del kilómetro 80 en la ciudad de Pirapó. En este, un grupo de malvivientes armados interceptó un camión de encomiendas, reduciendo a sus ocupantes para llevarse el vehículo con la carga.

El camión era un Volkswagen perteneciente a la empresa Multienvíos, el cual transportaba diversas mercaderías, principalmente repuestos para vehículos, hasta Hohenau. La Policía relata que todo ocurrió alrededor de las 03:30, cuando el camión fue interceptado por dos automóviles Toyota, modelos Allion y Premio, y sin chapas.

De estos descendieron cuatro hombres encapuchados y armados con armas largas, quienes obligaron a los ocupantes a descender del camión. Posteriormente, los asaltantes llevaron a las víctimas a bordo de uno de sus dos móviles, mientras otros integrantes de la banda huyeron con el camión cargado con las encomiendas.

Los conductores fueron abandonados más adelante sin sufrir lesiones de gravedad afortunadamente. Los responsables de momento permanecen prófugos y tanto la Policía como la Fiscalía están trabajando para dar con ellos.