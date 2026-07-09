Desapareció en Ucrania: su papá sueña abrazarlo

La incertidumbre puede ser tan dolorosa como la peor noticia. En Ypané, una familia vive horas de angustia y desesperación tras recibir un mensaje que alertaba sobre la desaparición de Diego, un joven de 28 años que viajó como voluntario para combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia con la esperanza de darle un mejor futuro a su esposa y a su pequeño hijo.

Con la voz quebrada y aferrado a la esperanza, su padre, don Simeón, asegura que no pierde la fe de volver a abrazarlo.“Tengo la esperanza de que mi hijo siga con vida. Él viajó el 17 de abril. Tres días antes de que se fuera me enteré. Todos los papeleos los hizo a escondidas. Me dijo que su excamarada del cuartel le hizo la liga porque un socio suyo estuvo allá tres años y se hizo millonario, según me contó mi hijo. Llorando le pedí que no se fuera, pero no pude convencerlo de que se quedara”, contó.El mensaje que recibió la familia no confirmó su muerte. “Una chica me envió un mensaje para decirme que mi hijo estaba desaparecido, no me dijo que se había muerto, eso me mantiene con esperanza. Él tiene 28 años y dejó a su esposa y a su hijo de 7 años con la esperanza de ganar mucho dinero y darles una vida mejor”, contó.El sueño de progresar fue más fuerte que el miedo, aunque la despedida quedó grabada para siempre en el corazón de su padre. “Supuestamente le iban a pagar 60 millones al mes. Me dijo que se iba por un contrato de tres años. ‘No te preocupes, papá, yo voy a volver’, fue lo último que me dijo”, comentó.

Desde que partió, el silencio fue creciendo y la familia solo podía saber de él por las publicaciones que hacía en redes sociales.“La verdad yo no sé si él está en la guerra porque desde que se fue no volvimos a hablar con él. Le enviábamos mensajes y ya no le llegaban, pero podíamos ver las fotos que subía en su cuenta de TikTok. Ya no volvimos a comunicarnos con él”, contó apenado.

Hoy, don Simeón solo pide ayuda para encontrar a su hijo. “Ahora estoy golpeando puertas a las autoridades para que me ayuden a encontrarlo. Ya no sé dónde recurrir. En mi corazón siento que sigue con vida y que no voy a recibir solo su cuerpo”, finalizó.