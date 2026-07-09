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El futuro llegó: marcación digital de asistencia en Colegios de Caazapá

La medida busca fortalecer el control del proceso académico de los alumnos.

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Alumnos de Caazapá ya pueden marcar digitalmente su asistencia.

Dos colegios del departamento de Caazapá se han convertido en los primeros en implementar un sistema de marcación digital de asistencia, el cual permitirá registrar el ingreso de los estudiantes mediante una aplicación académica.

Las instituciones en cuestión son la Escuela Nacional de Comercio de Caazapá y el Colegio Nacional Prof. Carlos Alberto Ramírez Fernández, las cuales a partir de ahora harán que padres y encargados puedan acceder a información más precisa sobre la asistencia de sus hijos, incluso a través de sus propios teléfonos celulares.

También se garantiza que esto agilizará la gestión administrativa y reducirá los registros manuales. La innovación busca avanzar hacia una educación más moderna, eficiente y transparente, facilitando también la comunicación entre las instituciones y las familias.

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