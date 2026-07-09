El pionero y su lapa celebran 48 años de casados

El presentador de TV y animador Rubén Rodríguez y su esposa Ana festejaron su aniversario número 48 de matrimonio, sumando a los años de noviazgo, son más de 50 años juntos.

“Y celebramos el camino al medio siglo…desde jóvenes hasta hoy, 48 años de matrimonio 1978/2026. Un montón de vivencias, momentos e historias, en la actualidad disfrutando estabilidad y logros viendo crecer la familia, el regalo es estar y la felicidad poder vivir una vida plena”, escribió Rubén en la web.

Upéi omoĩ, “las tristezas, enfermedades y malos momentos nos pusieron a prueba en nuestra fe, amor y unidad. Si estamos fuertes y vivos es un regalo de Dios, gracias a él y felicidades Aninchi, luchadora de batallas”.