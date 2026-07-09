Fue a la Copa del Mundo, y le pelaron todo a Chiche

El presentador de radio y televisión Chiche Corte fue a la Copa del Mundo en yanquilandia, cuando regresó se enteró que las pertenencias de su familia estaban en una casa de empeños. La situación es delicada porque la mujer que trabajaba en su caso le peló todas las joyas que son como reliquias familiares, anillo de compromiso de sus padres, una cadenilla de su viejita querida, entre otros. Sí señoraaa, Chiche fue víctima de hurto.

Cuando llegó de gringolandia su mamá le contó que desaparecieron las pertenencias y empezaron las sospechas y averiguaciones. Se encontraron con que la empleada fue la que hizo todo el trabajito ra´e. Más adelante se enteró que gran parte de las joyas fue a parar a una casa de empeño ndaje.

Luego de todo el guyryry tiró una reflexión purete para loperro, “es un mensaje para mucha gente que contrata a las personas pero no sabe a quién está metiendo en su casa. Uno tiene que pedir un antecedente policial por lo menos a quienes va a contratar”, sugirió.