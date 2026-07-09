Lari ipiruve después del Mundial

“Quería mostrarles un poquito de mi proceso. Durante todo este tiempo en EE. UU. traté de cuidarme dentro de lo que podía, comiendo sano y buscando siempre un equilibrio. De hecho, me fui con 66 kilos y hoy estoy pesando 65 kilos. Para mí, esto es un gran logro”, dijo Larissa Riquelme en un posteo en su cuenta de Instagram.
El mismo lo acompañó con una serie de fotos suyas mostrando su más que nunca esbelta figura, incluso animando a publicar una imagen de la balanza, haciendo público que su peso actualmente es de apenas 65 kilos. Cabe recordar que Lari estuvo en Estados Unidos cubriendo la participación albirroja en la Copa del Mundo.
“He pasado por muchos cambios en mi vida y también en mi salud. Al regresar, lo primero que necesitaba era descansar y recuperarme de tantos días intensos. Ahora estoy enfocada en volver a mi rutina, cuidar mi alimentación y retomar mi dieta con disciplina”, agregó la cuerona en su posteo.
La meta que Lari tenía al principio de todo este proceso, era regresar al peso que tenía en el año 2010, cuando saltó a la fama por ser “La Novia del Mundial”.