Martini consultó con la pruebera, atendé lo que le dijo

El periodista Carlos Martini consultó con una pruebera en la fiesta de San Juan de un conocido shopping capitalino.

“Consulté con una pruebera, estaba muy animado, con muchísima gente en la fiesta de San Juan. Excelente música y baile, hasta que veo una pruebera y ¿porqué no?, me dije. Iba a pagar por 2 preguntas pero al final pague por 5”, escribió Carlucho en Instagram.

Y vinieron las primeras respuestas ndaje, “no va a tener en el futuro problemas de salud de la gravedad y con respecto a mi salud mental me recomendó recurrir a constelaciones familiares”, tiró.

Luego, “ le consulte sobre mi pasión por la soledad y su respuesta fue un puñetazo a mi estómago: ‘Su soledad no está cerrada’, me confirmó”.

“No es descartable que forme pareja en el futuro, me quede más helado que esta noche invernal y muy preocupado. Con relación al amor le di datos de la dama, su nombre y su edad y dijo dos palabras sobre esa dama y mi persona, en el extranjero y un secreto. Antes de despedirnos le pregunte por el secreto, hasta allí puedo decirle, me respondió”.