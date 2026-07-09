Nena de 16 falleció de manera súbita en colegio esteño

Una adolescente de 16 años falleció de manera súbita en pleno horario de clases en una institución privada de Ciudad del Este. Según lo que relatan los testigos, la niña se encontraba haciendo actividad física cuando se sintió mal, se mareó y luego tuvo que ser trasladada al Hospital.

El Fiscal Osvaldo Zaracho habló de una posible miocardiopatía hipertrófica, y ante los rumores de que la joven consumía tirzepatida, el agente confirmó que el padre sabía de esto y hace un tiempo la obligó a dejar dicho medicamento.

La tirzepatida ha sido un medicamento considerado polémico en el último tiempo, ya que se está usando bastante para bajar de peso. Más allá de eso, no se ha confirmado que la muerte de la menor tenga que ver con su posible consumo, además de que su padre también habló de medicación contra una leve anemia.

A su vez, el Fiscal afirmó que la joven estaba con medicación por una probable anemia, y luego relató que llegó sin lesiones hasta el Hospital del Área 2 de la Fundación Tesai. Según declaraciones de sus allegados a medios de CDE, ella no contaba con ninguna enfermedad de base muy grave, al menos hasta donde se tenía conocimiento, aunque sí se señaló que tenía asma.

La niña se encontraba realizando actividad física como parte del horario de clases cuando ocurrió la tragedia, señalándose que en su inspección médica no se encontró ninguna anomalía preocupante en su salud, por lo que estaba apta para ejercitarse.

La menor vivía con su padre y su hermano, ya que la madre había fallecido hace unos años debido al COVID.