Ochenteros de luto: omano la cantante Bonnie Tyler a los 75

Según el comunicado emitido por su propia familia a través de su página web, Bonnie falleció de manera inesperada en un Hospital de Portugal en el cual estaba recibiendo tratamiento para una enfermedad que sufría. Los familiares de la cantante pidieron privacidad en este difícil momento.

Bonnie había sido operada recientemente del intestino en el Hospital del Faro, en Algarve, Portugal. La artista se encontraba viviendo en dicho país debido a que su clima era más benevolente para con su salud, al menos a comparación de su Gales natal.

Además de la mencionada “Total Eclipse of the Heart“, su otro gran éxito fue “It’s a Headache”, todo esto en una carrera que incluyó 18 álbumes de estudio, con nominaciones a los Grammys y a los Brit Awards, y oscilando siempre entre los géneros del pop y el rock.