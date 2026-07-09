Orlando Gill, el héroe de los niños

Orlando Gill, portero y héroe de la Selección Paraguaya durante el último Mundial, visitó las instalaciones del Colegio Internacional de Asunción, en donde fue recibido con todo el cariño por parte de los niños, quienes lo admiran más que nunca por ser una pieza fundamental sobre todo en la clasificación ante Alemania.

La cuenta oficial de la institución educativa publicó en sus redes acerca de la visita: “Fue un verdadero honor recibir a Orlando Gill quien recorrió las instalaciones del colegio, y nos regaló momentos memorables. Los estudiantes vivieron este encuentro con mucha emoción y alegría al conocer de cerca al querido arquero de la Selección Paraguaya, quien hoy es un orgullo para todo el país”.

El arquero aconsejó a los estudiantes a que nunca dejen de soñar, a la par que contó que su compañero más gracioso en la Selección es Gustavo Velázquez, que prefiere la sopa paraguaya por sobre el chipa guasu, que si no hubiese sido arquero habría intentado ser doctor y que gusta a partes iguales del tereré y del mate.