Reinita paraguaya se mudó a China pero no piensa comer sapos ndaje

La Miss Cosmo Paraguay Angely Benítez se nos fué al otro lado del mundo voi, ya que publicó en sus redes sociales que se mudó a ¡China!

La reinita comentó en un video publicado en su Instagram que se instaló en Cantón, donde habilitó una oficina de trabajo, desde donde va a manejar sus contratos y producciones fotográficas avei.

“Holiiiss, me mudé a China, mi nuevo departamento tiene una vista espectacular, donde se respira tanta tranquilidad”, gatilló de entrada Angely Benítez, mostrando la vista desde su depto.

Luego comentó que está muy calmada todavía porque le cuesta asimilar por el momento todo el cambio que está pasando en su vida.

“Siento que todavía no dimensiono del todo que vine a China de ondaite pero bueno, si quieren ver algún contenido específico, solo tienen que pedirme porque voy a grabarlo absolutamente todo”, tiró Angely.

Pero todo tiene su límite, ya que el cambio de hábitos es en todos los ámbitos, sea social y alimenticios avei.

“No voy a comer sapos y esas cosas todavía, ya les estoy avisando. Le dije a mi amigo que voy a comer cuando esté en plan de regreso, cuando tenga mi boleto de vuelo a Paraguay en mano, un día antes, así si me pasa algo para que mi mamá pueda ir a ayudarme en el aeropuerto, porque ustedes solamente se van a reir nomás de mí y no me van a ayudar. Entonces no quiero leer nada de esos pedidos extraños de mis seguidores. Chau, chau, los amo mucho”, expresó finalmente en sus redes sociales.

La belleza paraguaya voló directamente de yanquilandia a China, ya que estaba en plan de vacaciones kuri en el país del norte.