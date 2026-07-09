Robo a “Casa de las Tortas” en Concepción

La propietaria de Casa de las Tortas relató a los medios en Concepción que los delincuentes robaron sobre todo equipos como los sistema de recepción de internet, un DVR del sistema de cámaras y la CPU de una computadora, además de ocasionar daños materiales dentro del negocio.

“Llevaron pocas cosas, pero lo suficiente para darnos un dolor de cabeza”, dijo la duela del negocio, agregando que los desconocidos incluso intentaron acceder a la caja registradora, pero no encontraron nada de dinero dentro, ya que ella misma había tomado la precaución de retirar el efectivo del local justamente para evitar robos.

Un comercio vecino, de nombre 88 Sándwich, también terminó siendo afectado por los delincuentes durante la misma madrugada. Aparentemente no sería el primer caso registrado en la zona, ya que semanas atrás otro establecimiento cercano había sido visitado por desconocidos.