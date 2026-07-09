“Soñamos con que Orlando Gill nos firme un autógrafo en el mural que le hicimos”

Ximena comentó a Crónica: “la verdad que hacer un mural en apenas 3 días es una tarea bastante difícil de poder concretar, sobre todo considerando que el diseño que elegimos es uno bastante complejo, ya que tiene que tener una fuerza y una composición artística, con las capas de colores debiendo secarse a pesar de la lluvia, la humedad y el frío de esos días. Generalmente toma 10 días hacer el tipo de diseño del mural que hicimos para Orlando, siendo 3 días un tiempo récord que conseguimos con mi esposo, ya que queríamos acabar antes del siguiente partido”.

La pared antes de comenzar el proceso de creación del mural.

Acerca de cómo consiguieron el lugar de manera tan rápida dijo: “la pared es propiedad de una amiga nuestra. Yo le comenté que estábamos muy inspirados por la victoria de Paraguay, así que ella consultó a los dueños del condominio, que muy velozmente nos dieron el ok. Aprovechamos que era feriado, nos pusimos a buscar los materiales y mi esposo y yo hicimos distintos diseños que luego terminamos uniendo, intentando plasmar esa fuerza de la Albirroja, ese león que ruge, esa raza guaraní que guerrea y que pelea. Es por eso que la obra se llama ‘Vencer o Morir’, siendo Orlando Gill una figura que se destacó en todo sentido durante el partido, aparte de que es un luchador de la vida teniendo en cuenta lo que hace por su familia y por su hijo”.

El mural ya terminado.

La muralista afirma que el arte es prácticamente el principal medio de vida de ella y su esposo: “nosotros nos dedicamos exclusivamente a esto. Solemos trabajar con varias empresas. Llegamos a pintar en lugares como Foz de Yguazú y también en el interior del país. Soñamos con representar al Paraguay como muralistas en el futuro”.

La obra se llama "Vencer o Morir", plasmando la fuerza y la lucha de la raza guaraní.

Ambos además son profesores de arte, contando con su propia academia llamada “De la Luz”. Sobre esto, Xime dijo: “en nuestra academia de arte tenemos actualmente 35 niños y 4 adultos. Estamos hace ya 5 años funcionando, aunque enseñamos desde hace ya 10, sobre todo disciplinas como la pintura, la xilopintura, el dibujo, la expresión artística, y también hacemos arteterapia. Contamos en la academia con chicos con capacidades diferentes”.

Para finalizar, Xime expresó a Crónica un gran anhelo que ella y su esposo tienen luego de hacer el mural: “tenemos el sueño de que Orlando Gill nos firme un autógrafo en su mural, y así poder también sacarnos una foto con él. Sería lindo poder contactarlo y así seguir cazando utopías”.